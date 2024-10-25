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В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы

25 октября 2024 11:02
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В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы

Запуску отопительных систем предшествовала планомерная работа. Заблаговременно проверялась исправность транспортного оборудования, чтобы печки функционировали в каждом салоне и пассажирам было комфортно.

Как только установилась холодная погода, на муниципальном предприятии был подписан соответствующий приказ, и в кратчайший срок тепло пошло в салоны.

Большое внимание уделяется сохранению тепла в подвижном составе. В МП «ТТУ» для минимизации теплопотерь проверены и приведены в порядок системы закрывания дверей – крепежи и уплотнители, все задействованные в пуске тепла механизмы и электрооборудование. Повышенное внимание – радиаторам, высоковольтным предохранителям, электропроводке, тэнам для конвекции воздуха.

Параллельно во всех депо МП ТТУ» производятся работы в рамках техобслуживания подвижного состава, специалисты следят за своевременностью текущего ремонта.

На предприятии «Самара Авто Газ», которое несет ответственность за выполнение автобусных рейсов, подготовка к холодам проведена полностью. Перед изменением погодных условий организовали ревизию отопительных систем и другого оснащения, включая аккумуляторы, прорезиненные дверные уплотнители, форточки, люки.

Также водители отмечают, что у новых автобусов, которые недавно пополнили автопарк, в салоне установлено 6 печек. Шины с более глубоким протектором для лучшего сцепления с дорожным покрытием, система торможения более совершенная, что тоже немаловажно зимой.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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