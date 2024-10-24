Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»

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Региональные производители одежды, обуви и аксессуаров соберутся на маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области», который пройдет в столице губернии с 8 по 10 ноября 2024 года в Торговом центре «Аутлет Молл LETOUT» (Самара, Московское шоссе, 18-й километр).

О том, какие новинки представят мастера индустрии моды, как они заполняют нишу, которая освободилась в результате ухода масс-маркета, а также о поддержке со стороны Правительства региона, эксперты рассказали на встрече, прошедшей 22 октября в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

«Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» состоится уже в третий раз и с каждым годом привлекает все больше внимания. Если в 2022 году количество участников было около 60, то в этом году поступило более 160 заявок от производителей из разных муниципалитетов региона», - рассказала руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова.

Программа трехдневного мероприятия будет насыщена различными событиями и будет интересна и профессионалам отрасли, и широкой аудитории. Деловая часть программы станет диалоговым окном между предпринимательским сообществом и представителями органов власти, где будут обсуждаться действующие и новые меры поддержки, а также проблемы и пути их решения.

Одним из центральных событий фестиваля станет показ сезонной коллекции осень-зима 2024-2025.

«Ранее мы уделяли больше внимания летним коллекциям. Теперь у нас есть возможность показать бренды, работающие с теплой верхней одеждой и зимним ассортиментом», — отметила, генеральный продюсер маркет-фестиваля и руководитель секции «Дизайн костюма» общественной организации «Союз дизайнеров России» Мария Казак.

Для всех гостей фестиваля запланированы открытые лекции, мастер-классы стилистов и около 60 показов модной детской, женской, мужской и спортивной одежды. Это уникальная возможность увидеть и приобрести стильную одежду, созданную региональными производителями.

Самарский фестиваль – прекрасная возможность для развития своего производства считает Андрей Комзов, предприниматель и основатель бренда «Волга Мама». «Мы являемся пионерами фестиваля и участвуем в нем уже в третий раз. «Территория моды» — это огромное окно возможностей. Мы нашли много партнеров и подрядчиков. Благодаря фестивалю у нас появился крупный оптовик, что позволило нам значительно вырасти. В эту субботу мы открыли наш первый флагманский магазин в Самаре, и в этом есть большая заслуга «Территории моды».

Виталий Сылка, руководитель компании «ИМИНЕРА», также отметил, как важно для бизнеса участие в фестивале. «В прошлом году прямо на фестивале мы подписали договор с федеральным поставщиком швейного оборудования. Теперь мы представлены во всех городах нашей страны. Поэтому маркет-фестиваль – это лучший путь для развития любой компании. И мы с нетерпением ждем нового события».

Отметим, что одним из ключевых мероприятий программы станет конкурс среди участников проекта «Самарский продукт. Сделано в Самарской области».

Проект по продвижению местной продукции с региональным логотипом «Самарский продукт. Сделано в Самарской области» реализуется с 2018 года. За это время он стал популярным среди местных производителей. «С каждым годом проект все больше демонстрирует предпринимательский патриотизм. Предприниматели, получая этот знак, стремятся продемонстрировать свою принадлежность к Самарской области и гордятся тем, что представляют наш регион. Они готовы делиться своим творчеством, культурой и традициями через свою продукцию, и это вдохновляет не только их, но и нас всех!», - подчеркнула Юлия Клинкова.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил нам задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» стал одним из действенных инструментов региональных мер поддержки бизнеса. Он не только способствует популяризации местных брендов, но и играет важную роль в поддержании экономики и социальной жизни региона», - говорит врио министра промышленности и торговли Самарской Олег Волков.