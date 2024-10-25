В Самаре рано утром в ДТП погибли два человека

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Авария произошла в 7:55 25 октября в Куйбышевском районе областной столицы.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, на улице Обувной столкнулись LADA Granta и Hyundai ix35. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением, допустил занос своего авто и столкнулся с корейским кроссовером, которым управлял 35-летний мужчина.



Погибли два человека - водитель и пассажирка отечественной легковушки. Женщина, находившаяся в "Хендае", получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу имени Пирогова.



Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП, пишет Сова.