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Смертельное ДТП в Октябрьске - водитель врезался в столб

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Смертельное ДТП в Октябрьске - водитель врезался в столб

7 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шесть человек, а еще один -  погиб. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Октябрьске. В 02:05 27‑летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по улице 3-го Октября со стороны улицы Мира в направлении улицы Декабристов. В пути следования, возле дома №2, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил наезд на металлическую опору. Водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир – 24-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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