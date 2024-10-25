Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем таможенника Российской Федерации!

Ваш труд направлен на создание комфортных условий для роста объемов внешней торговли, внедрение современных технических и иных решений на всех этапах таможенного оформления, повышение эффективности фискальной и правоохранительной деятельности.

Все это способствует укреплению внешнеторговых связей Самарской области и страны в целом, улучшению инвестиционного климата в регионе, повышению качества жизни наших граждан.

Особое внимание таможенная служба уделяет всестороннему содействию Министерству обороны РФ и военно-промышленному комплексу в решении поставленных перед ними задач.

Благодарю вас за трудолюбие, ответственность, преданность своему делу, усилия, предпринимаемые для обеспечения прозрачности и простоты администрирования, цифровизации работы таможни.

Отдельные слова благодарности – ветеранам ведомства, которые передают свой опыт и традиции молодому поколению таможенников, воспитывают их в духе неукоснительного соблюдения норм профессиональной этики.

Уверен, что ваши знания, высочайший профессионализм, нацеленность на результат и впредь будут служить интересам опережающего развития региона, росту благосостояния жителей области.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в службе!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев