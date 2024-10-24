В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»

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В Самарском зоопарке вот уже более 10 лет традиционно проводят яркий костюмированный праздник «Осенний бал-маскарад», в котором с удовольствием участвуют дети разных возрастов.



В рамках праздника пройдет награждение победителей онлайн-конкурса костюмов «Мой любимый сказочный герой», ребятам вручат грамоты и сувениры. Все пришедшие на праздник в маскарадных костюмах так же получат сувениры от зоопарка.

На празднике посетители поучаствуют в конкурсах и викторинах о животных, конкурсе на смелость от Бабы Яги.



Все желающие смогут принять участие в мастер-классах на осеннюю тематику, которую проведут педагоги и учащиеся детской школы искусств № 3 «Младость» - постоянные партнеры зоопарка.

Посетителей ждет сказочная акция "Погладь меня" с прирученными экзотическими животными зоопарка.

В этом году бал-маскарад состоится 25 октября в 14.00.

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