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Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна

25 октября 2024 12:28
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Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна

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Проверить результаты лотереи в «Столото» и забрать выигрыш клиенты билайна теперь могут на специальном сайте — vyplatabeeline.stoloto.ru. Здесь можно не только сразу узнать итоги лотереи, но и моментально вывести средства онлайн.

билайн стал первым среди операторов сотовой связи, кто предоставил своим клиентам такой способ получения выигрыша у крупнейшего распространителя гослотерей. Деньги можно вывести сразу на счёт телефона. За один раз можно перевести до 15 000 рублей. Комиссия составит не более 10%.

Ещё одно преимущество для клиентов билайна — упрощенная верификация. Достаточно зайти на сайт vyplatabeeline.stoloto.ru, ввести номер телефона, который указывали при покупке билета, и подтвердить вход с помощью бесплатного звонка на указанный номер.

Баланс мобильного телефона сегодня — это полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно не только осуществлять переводы, но и совершать огромное количество разных покупок. Например, в сервисе «Плати с билайн» можно оплачивать счета ЖКХ без комиссии, парковки, транспорт или пополнить кошелёк в Steam. А еще можно делать добрые дела и поддерживать проверенные билайном благотворительные фонды.

Напомним, что баланс телефона в настоящий момент остается главным способом оплаты покупок в App Store и AppGallery для клиентов билайна. Пользователи могут оплачивать подписки, покупать игры и необходимые сервисы в популярных магазинах приложений, списывая средства прямо с баланса телефона.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.

Фото: ru.freepik.com

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