В Красноярском районе произошло боковое столкновение двух автомобилей, двое пострадавших

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24 октября в 17 часов 27 минут диспетчеру поступило сообщение о том, что на 5 км автодороги Красный Яр - Городцовка произошло дорожно – транспортное происшествие.

К месту автоаварии согласно расписанию выездов, был направлен 1 расчет пожарно – спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 в количестве 3 человек личного состава. По прибытии к месту ДТП в 17 часа 36 минут было установлено, что произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей Lada Granta. Водители автомобилей, к сожалению, пострадали и были направлены в медицинское учреждение.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"