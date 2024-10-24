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Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ

24 октября 2024 11:51
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Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем подразделений специального назначения!

Этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации многие из вас встречают на передовых позициях в зоне специальной военной операции. Как и подобает воинам-спецназовцам, вы мужественно выполняете свой воинский долг, противостоя агрессии неонацистского киевского режима, поддерживаемого коллективным Западом, защищаете нашу страну, жителей новых субъектов, вошедших в состав России.

Мы верим в вас и искренне гордимся вами. Сегодня на вас как на лучших из лучших равняется наша молодежь – волонтеры, юнармейцы, представители военно-патриотических клубов.

Долг каждого из нас — работать с максимальной отдачей, чтобы обеспечить вас всем необходимым для достижения победы, окружить заботой ваших родных и близких, честно трудиться на своем месте, кирпичик за кирпичиком выстраивая будущее Самарской области и нашей страны.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете высоко нести честь гвардейцев и выполните все задачи, поставленные нашим Верховным Главнокомандующим, Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Желаю вам новых ратных успехов на благо нашей Родины! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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