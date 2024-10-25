Самарцы с приходом осени стали активнее обустраивать свои дома

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По данным аналитики ВсеИнструменты.ру россияне с приходом осени стали активнее обустраивать свои дома и заботиться об уюте. Заметнее всего рост спроса на товары из категории “Декор”.

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал спрос на товары для уюта в сентябре 2024 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года.

Мягкая мебель и текстиль

По всей России заметно незначительное снижение спроса на товары категории. Например, интерес к коврикам уменьшился на 11%. Тем не менее, их активно покупали в Краснодаре (+67%), Омске (+50%) и Казани (+50%).

При этом осенью 2024 года россияне чаще обращали внимание на пуфы (+36%) и декоративные подушки (+14%). В частности, омичи (+300%), казанцы (+100%), краснодарцы (+100%) и ростовчане (+100%) продемонстрировали повышенный интерес к подушкам.

Освещение

Среди россиян вырос спрос на товары для местного освещения. Так, интерес к ночникам в 2024 по сравнению с сентябрем 2023 года повысился на 65%. Чаще всего их покупали в Челябинске (+391%), Екатеринбурге (+267%) и Самаре (+183%). Продажи бра возросли на 12%. Заметнее всего динамика среди жителей Нижнего Новгорода (+392%), Самары (+300%) и Волгограда (+180%).

При этом спрос на споты снизился на 38% в сентябре 2024 года по сравнению с 2023. Тем не менее, в Казани (+150%) и Нижнем Новгороде (+100%) их продолжали активно покупать и включать в свой интерьер.

Декоративные элементы

Чаще всего для создания уюта россияне покупали декор. В топ категорий по росту спроса по всей России вошли вазы (+200%), свечи (+81%) и искусственные цветы (+47%).

Несмотря на то, что интерес к рамкам для фотографий по стране снизился на 24%, жители Самары продолжали активно их покупать (+140%). Декор для окон стал популярен в Волгограде (+118%), Омске (+68%) и Нижнем Новгороде (+86%) при общем снижении спроса по России на 1%.