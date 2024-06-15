МОК перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпиады в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Организация опубликовала список 15 июня на своем сайте, пишут "Известия".

В перечне «Велоспорт» указаны Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. Среди борцов до соревнований допущены Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Кроме того, в категории «Гимнастика, батут» указана Анжела Бладцева.

Из заявления также следует, что квотные места будут перераспределены между спортсменами из других стран, если в некоторых видах состязаний число допущенных к участию атлетов окажется меньше количества заработанных квот. .

Фото: pxhere.com