В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России

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В пятницу, 14 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Тольятти. В ходе рабочей поездки он приехал в войсковую часть, пообщался с военнослужащими и врио командира Андреем Новиком.

Эта войсковая часть является соединением специального назначения ЦВО. С февраля 2022 года личный состав соединения принимает участие в специальной военной операции. В прошлом году за успешное выполнение задач в зоне проведения СВО соединение специального назначения награждено Орденом Кутузова. За время СВО звание Героя Российской Федерации присвоено 8 военнослужащим.

Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов Героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части. Оба военнослужащих погибли в ходе выполнения боевых задач. Высокое звание им было присвоено Указом Президента Владимира Путина посмертно.

Гвардии ефрейтор, командир отделения взвода военной разведки Евгений Карпенко за боевые заслуги в июле прошлого года удостоен медали «За отвагу». Погиб в бою, удерживая позиции под шквальным огнем противника. Ценой собственной жизни спас своих товарищей, обеспечивая их безопасный отход.

Старшина, заместитель командира группы специального назначения Сергей Гринин погиб в ходе выполнения боевой задачи, обеспечивая прикрытие отряда российских штурмовиков. У Сергея остались жена и двое дочерей.

«У нас сегодня особенный день. Сегодня мы чтим память наших героев. Каждый день думаем о том, что сделать еще для того, чтобы наша общая победа была ближе. Думаем о наших парнях, об их семьях, чтим память тех, кто отдал жизнь за свою страну. Они настоящие герои. Мы будем помнить каждого. Мы будем поддерживать, оберегать, защищать и быть рядом с семьями, с детьми. Это наша общая ответственность — всей нашей страны, Самарской области, каждого на своем месте, на своем посту, в своей семье – делать все для победы», — обратился к участникам торжественной церемонии Вячеслав Федорищев.

«Я верю в то, что человек жив до тех пор, пока мы помним и чтим его память. Сергей был очень мужественным воином, борцом за справедливость, был всегда в первых рядах. Он защищал наше мирное небо над головой и светлое будущее наших детей. Хочу сказать слова благодарности всему командованию части, всем друзьям, всем сослуживцам за колоссальную поддержку моральную и не только. Всем огромное спасибо», — поблагодарила жена Сергея Гринина Любовь.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Глава региона также вручил военнослужащим — участникам СВО государственные награды: орден Мужества, орден Святого Георгия, Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль Жукова.

В числе награжденных – Михаил, получивший орден Мужества. «Задача была вести наблюдение. Противник предпринимал наступательные действия, приходилось удерживать позиции, обороняться. С 4 до 6 утра нас обрабатывали артиллерией, с 6 до 8 мы удерживали позиции», — рассказал он. Боец не считает награду лично своей, говорит, что это награда всей его группы, его родных и близких, обеспечивающих надежный тыл.

«Это общая награда. Я не чувствую себя героем – я выполняю свою работу, — отметил он. — Терпения парням на передовой и всем нам общей победы».

В завершение встречи глава региона передал соединению спецназа ЦВО и военнослужащим общевойсковой армии снаряжение и спецтехнику.

«Правительство Самарской области всегда помогало — все два года — по каждому из направлений. Особая задача – помогать самым необходимым на передней линии. Я знаю, что очень много заявок поступает вам, поступает мне лично, я их читаю, по той технике, которой сейчас не так много, было принято решение: из бюджета Самарской области выделяем дополнительные средства, значительные, для того чтобы системно, регулярно комплектовать наши подразделения, наших ребят всем, что необходимо для выполнения боевой задачи. Пока мы это решение примем, пройдет время, поэтому члены моей команды приняли решение и в рамках своей работы приобрели все то, что необходимо, что вы нам показывали в заявке», — отметил Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул: инструкторы, чтобы помочь бойцам обучиться работе на этой технике, готовы выехать по первой необходимости и на территорию военной части, и на передний край.

«Это всего лишь первый шаг, — отметил врио губернатора. – Передавайте ребятам, нашим героям, большой привет от нас всех, низкий поклон. Мы с ними — так было, есть и будет».

Вячеслав Федорищев пообщался с военнослужащими части, их семьями, которые принимали участие в торжественной церемонии. Жена Сергея Гринина Любовь поделилась, что в личном разговоре глава региона ее заверил: если будут какие-то трудности, к нему можно обращаться в любое время. «Поддержка очень нужна, — отметила Любовь. — Иногда бывают такие вопросы, в которых мы просто некомпетентны. И есть люди, к которым всегда можно обратиться. Спасибо им огромное, что нам никто ни разу ни в чем не отказал».

Фото: ВК врио Самарской области