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17 июня в 14.00 маленьких и взрослых самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила!

Гостям расскажут, чем интересны крокодилы, как их отличить от аллигаторов, кто из крокодилов самый большой, почему крокодилы "плачут" и действительно ли едят людей?

В программе:

- викторина для самых эрудированных, главный приз - зубы крокодила (зубы не выдергивали, они сами выпали:))!

- показательное кормление нильских крокодилов Кузи и Герды и крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши.

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Фото: ВК-группа зоопарка.