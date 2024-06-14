17 июня в 14.00 маленьких и взрослых самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила!
Гостям расскажут, чем интересны крокодилы, как их отличить от аллигаторов, кто из крокодилов самый большой, почему крокодилы "плачут" и действительно ли едят людей?
В программе:
- викторина для самых эрудированных, главный приз - зубы крокодила (зубы не выдергивали, они сами выпали:))!
- показательное кормление нильских крокодилов Кузи и Герды и крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши.
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Фото: ВК-группа зоопарка.