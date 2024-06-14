Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве

79

20 июня (четверг) в 18.30 состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. Где можно было купить самую вкусную селедку, роскошные консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке», самарскому Арбату, и узнают ответы на эти вопросы.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hJN