Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве

20 июня (четверг) в 18.30 состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. Где можно было купить самую вкусную селедку, роскошные консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке», самарскому Арбату, и узнают ответы на эти вопросы.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hJN
23 июня (воскресенье) в 14.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Подвиг с камерой в руках. Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны» (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. На лекции посетители узнают о подвиге фронтовых кинооператоров в годы войны и вкладе в создание кинолетописи операторов Куйбышевской студии кинохроники Николая Киселева, Александра Казначеева, Сергея Авлошенко, Василия Косицына, Александра Сухова и других.
Вход на мероприятие – 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3i68