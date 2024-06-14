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В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В нем приняли участие специалисты учреждений здравоохранения Тольятти, Жигулевска, Ставропольского района, Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.



С приветственным словом от имени Главы региона Вячеслава Федорищева к медработникам обратился врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян:



«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, ваша деятельность направлена на сбережение здоровья и жизни людей, профилактику заболеваний, обеспечение благополучия жителей региона. Тысячи и тысячи людей бесконечно благодарны вам за тепло и заботу, ответственность при исполнении своего профессионального долга. Благодаря федеральным и региональным программам, национальному проекту «Здравоохранение», реализуемому по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, многое делается для укрепления системы здравоохранения. Наша задача – дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи в Самарской области, улучшение условий труда медицинских работников. Залогом успеха была и остаётся командная работа всех специалистов отрасли: врачей, медсестёр, фельдшеров, санитаров, организаторов здравоохранения, педагогов, водителей, представителей кадровых, экономических и технических служб. Особой признательности заслуживает деятельность медработников по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей».



Система здравоохранения Самарской области претерпевает масштабные изменения, направления медицины находятся под особым вниманием государства и будут развиваться и в дальнейшем, в том числе благодаря новым национальным проектам, которые предложил Президент страны.



Врио министра передал благодарность за ежедневный труд специалистам отрасли, особые слова благодарности посвятил наставникам, которые сопровождают медицинских работников в течение всей жизни, передавая знания и мастерство. Также Армен Бенян вручил награды медработникам, посвятившим многие годы заботе о здоровье жителей региона:



Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждена заведующая эндокринологическим отделением – врач-эндокринолог Тольяттинской поликлиники № 3 Татьяна Георгиевна Герасименко.

Также благодарностью Губернатора Самарской области поощрены: врач-терапевт участковый Тольяттинской поликлиники № 4 Калерия Герасимовна Добрынина, врач-дерматовенеролог Сызранского кожно-венерологического диспансера Елена Юрьевна Жалнина, заведующий отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи – врач-невролог Сызранской больницы Наталья Вячеславовна Никулина.



‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона. Среди них - медицинская династия Симатовых. Она насчитывает три поколения. Основатель династии Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий хирургическим отделением 2 Тольяттинской больницы № 5, врач-хирург Симатов Анатолий Михайлович. Вместе с супругой Галиной Николаевной - врачом ультразвуковой диагностики - трудятся в здравоохранении более 43 лет. Залогом выбора профессии Галины Николаевны стала ее мама Нина Назаровна, акушерка из села Кротовка Кинель-Черкасского района. Пример родителей традиционен в семье Симатовых, поэтому сын Анатолия Михайловича и Галины Николаевны стал доктором. Сегодня Сергей Анатольевич - заведующий отделением - врач-онколог и его супруга Екатерина Сергеевна – врач акушер гинеколог больницы №5 Тольятти.



"Мои мировоззрение и будущий выбор профессии сформировались под влиянием примера моих родителей, их самоотверженного труда и человеколюбия. Я видел, как они ответственно относятся к своей работе и какую пользу приносят людям. И сегодня я тоже причастен к этой благородной профессии и имею возможность дарить людям радость от успешных операций, выздоровления, и продолжать труд во благо здоровья населения нашего города и области», - отметил Сергей Анатольевич.



Также на мероприятии чествовали медицинские династии Румянцевых и Назаровых.

Фото: минздрав СО