Я нашел ошибку
Главные новости:
Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства.
Студенты Тольяттинского государственного университета посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа
Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
На площади собрались самарские ветераны, юнармейцы, студенты самарских ВУЗов, которые передали участникам автопробега письма в адрес участников СВО.
На площади Славы в Самаре торжественно встретили участников автопробега «Сила в единстве»
Приглашенные спикеры из различных организаций и ведомств затронули важные темы, касающиеся безопасности подрастающего поколения.
Самарские полицейские приняли участие в общегородском родительском онлайн-собрании
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Сегодня на базе "Чайка" завершился учебно-тренировочный сбор сборной команды Самарской области по спортивному туризму.
Команда Самарской области на следующей неделе станет участником спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"
Здесь можно уточнить информацию по начислениям за горячее водоснабжение, передать показания приборов учета тепла, актуализировать информацию по приборам учета и срокам их поверки, а также получить консультацию по многим другим вопросам.
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит консультации клиентов в Куйбышевском районе Самары
По результатам городского конкурса в Чебоксары на Всероссийский конкурс профмастерства будут делегированы 2 представителя из Самары.
В Самаре определили лучших водителей троллейбуса
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника

14 июня 2024 17:44
109
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона.

В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В нем приняли участие специалисты учреждений здравоохранения Тольятти, Жигулевска, Ставропольского района, Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.

С приветственным словом от имени Главы региона Вячеслава Федорищева к медработникам обратился врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян:

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, ваша деятельность направлена на сбережение здоровья и жизни людей, профилактику заболеваний, обеспечение благополучия жителей региона. Тысячи и тысячи людей бесконечно благодарны вам за тепло и заботу, ответственность при исполнении своего профессионального долга. Благодаря федеральным и региональным программам, национальному проекту «Здравоохранение», реализуемому по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, многое делается для укрепления системы здравоохранения. Наша задача – дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи в Самарской области, улучшение условий труда медицинских работников. Залогом успеха была и остаётся командная работа всех специалистов отрасли: врачей, медсестёр, фельдшеров, санитаров, организаторов здравоохранения, педагогов, водителей, представителей кадровых, экономических и технических служб. Особой признательности заслуживает деятельность медработников по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей».

Система здравоохранения Самарской области претерпевает масштабные изменения, направления медицины находятся под особым вниманием государства и будут развиваться и в дальнейшем, в том числе благодаря новым национальным проектам, которые предложил Президент страны.

Врио министра передал благодарность за ежедневный труд специалистам отрасли, особые слова благодарности посвятил наставникам, которые сопровождают медицинских работников в течение всей жизни, передавая знания и мастерство. Также Армен Бенян вручил награды медработникам, посвятившим многие годы заботе о здоровье жителей региона:

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждена заведующая эндокринологическим отделением – врач-эндокринолог Тольяттинской поликлиники № 3 Татьяна Георгиевна Герасименко.
Также благодарностью Губернатора Самарской области поощрены: врач-терапевт участковый Тольяттинской поликлиники № 4 Калерия Герасимовна Добрынина, врач-дерматовенеролог Сызранского кожно-венерологического диспансера Елена Юрьевна Жалнина, заведующий отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи – врач-невролог Сызранской больницы Наталья Вячеславовна Никулина.

‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона. Среди них - медицинская династия Симатовых. Она насчитывает три поколения. Основатель династии Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий хирургическим отделением 2 Тольяттинской больницы № 5, врач-хирург Симатов Анатолий Михайлович. Вместе с супругой Галиной Николаевной - врачом ультразвуковой диагностики - трудятся в здравоохранении более 43 лет. Залогом выбора профессии Галины Николаевны стала ее мама Нина Назаровна, акушерка из села Кротовка Кинель-Черкасского района. Пример родителей традиционен в семье Симатовых, поэтому сын Анатолия Михайловича и Галины Николаевны стал доктором. Сегодня Сергей Анатольевич - заведующий отделением - врач-онколог и его супруга Екатерина Сергеевна – врач акушер гинеколог больницы №5 Тольятти.

"Мои мировоззрение и будущий выбор профессии сформировались под влиянием примера моих родителей, их самоотверженного труда и человеколюбия. Я видел, как они ответственно относятся к своей работе и какую пользу приносят людям. И сегодня я тоже причастен к этой благородной профессии и имею возможность дарить людям радость от успешных операций, выздоровления, и продолжать труд во благо здоровья населения нашего города и области», - отметил Сергей Анатольевич.

Также на мероприятии чествовали медицинские династии Румянцевых и Назаровых.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
14 июня 2024, 10:22
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке». Культура
197
самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
14 июня 2024, 09:07
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Гостям расскажут, чем интересны крокодилы, как их отличить от аллигаторов. Общество
274
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
13 июня 2024, 12:28
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
Вход для всех желающих свободный. Общество
409
Здравоохранение
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона.
14 июня 2024  17:44
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
109
Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа. 
14 июня 2024  16:06
Главный эндокринолог региона: показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов
144
Специалисты  в рамках выездов  пообщались с пациентами, уточнили вопросы и записали все рекомендации  от жителей по улучшению процессов. 
14 июня 2024  14:52
Совместно с жителями специалисты минздрава СО оценивают работу медорганизаций
399
Статистика показывает, что в весенне-летний период на первое место выходит травматизм среди людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
13 июня 2024  18:19
Врач-травматолог больницы им. Семашко: "Алкоголь и травматизм имеют прямую зависимость"
461
Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области.
12 июня 2024  17:09
Представители минздрава по поручению главы региона посещают медорганизации области
617
Александр Владимирович доктор медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, на руководящих должностях - более 20 лет.
11 июня 2024  22:19
На должность главного врача Тольяттинской больницы №5 назначен Александр Вавилов
929
Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.
11 июня 2024  21:53
На новом УЗИ-аппарате мужчины Красноармейского района проходит трансректальное исследование предстательной железы
817
Дмитрий Валерьевич кандидат медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, стаж руководящей работы - свыше 10 лет.
11 июня 2024  17:23
Дмитрий Кузнецов возглавил областной кардиодиспансер
774
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую семью с рождением четвертого ребенка.
11 июня 2024  15:07
Вячеслав Федорищев поручил вернуть сокращенные ранее бюджетные квоты на ЭКО
793
Где появился на свет 6500-й ребенок в регионе после процедуры ЭКО.
11 июня 2024  14:20
Вячеслав Федорищев посетил медцентр "Династия"
657
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
294
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
501
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
349
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
560
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
1045
Весь список