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Совместно с жителями специалисты минздрава СО оценивают работу медорганизаций

14 июня 2024 14:52
249
Специалисты  в рамках выездов  пообщались с пациентами, уточнили вопросы и записали все рекомендации  от жителей по улучшению процессов. 

Среди медучреждений, в которых 13 июня побывали врио министра здравоохранения Армен Бенян и руководители структурных подразделений ведомства,  – Кошкинская, Елховская  и Волжская  больницы, отделения самарских поликлиник № 1, 10,14,15, больницы имени Семашко. 

Специалисты  в рамках выездов  пообщались с пациентами, уточнили вопросы и записали все рекомендации  от жителей по улучшению процессов. 

В центре внимания руководства ведомства :
-организация записи на прием к врачам, в том числе к узким специалистам 
-актуальность  электронного расписания 
-сроки ожидания медицинской помощи 
-доступность диагностических услуг и эффективное использование поставленного  оборудования 
-условия оказания медицинской помощи и др. 

"К примеру, в Елховской и Кошкинской больницах были вопросы от жителей  о  доступности приема узких специалистов, в частности, врачей-неврологов. Совместно с руководством учреждений  проработаем возможное решение ситуации, включая правильную организацию графика приема. Также главным врачам поручено своевременно размещать и доводить до населения информацию об изменениях в графике работы врачей. Кроме того,  жители села Сухие Аврали отметили, что на протяжении нескольких лет в их селе не было медработника, но уже в течение года работает специалист, трудоустроенный по программе "Земский фельдшер". Пациенты выразили медработнику благодарность за заботу об их  здоровье ", - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Денис Бутолин. 

Выезды в медучреждения области осуществляются ежедневно. Часть вопросов решается на месте, часть включается в общий план мероприятий для более детального и системного рассмотрения и решения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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