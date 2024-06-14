Совместно с жителями специалисты минздрава СО оценивают работу медорганизаций

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Среди медучреждений, в которых 13 июня побывали врио министра здравоохранения Армен Бенян и руководители структурных подразделений ведомства, – Кошкинская, Елховская и Волжская больницы, отделения самарских поликлиник № 1, 10,14,15, больницы имени Семашко.



Специалисты в рамках выездов пообщались с пациентами, уточнили вопросы и записали все рекомендации от жителей по улучшению процессов.



В центре внимания руководства ведомства :

-организация записи на прием к врачам, в том числе к узким специалистам

-актуальность электронного расписания

-сроки ожидания медицинской помощи

-доступность диагностических услуг и эффективное использование поставленного оборудования

-условия оказания медицинской помощи и др.



"К примеру, в Елховской и Кошкинской больницах были вопросы от жителей о доступности приема узких специалистов, в частности, врачей-неврологов. Совместно с руководством учреждений проработаем возможное решение ситуации, включая правильную организацию графика приема. Также главным врачам поручено своевременно размещать и доводить до населения информацию об изменениях в графике работы врачей. Кроме того, жители села Сухие Аврали отметили, что на протяжении нескольких лет в их селе не было медработника, но уже в течение года работает специалист, трудоустроенный по программе "Земский фельдшер". Пациенты выразили медработнику благодарность за заботу об их здоровье ", - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Денис Бутолин.



Выезды в медучреждения области осуществляются ежедневно. Часть вопросов решается на месте, часть включается в общий план мероприятий для более детального и системного рассмотрения и решения.

Фото: минздрав СО