В России добились исторического минимума по младенческой смертности

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В России удалось добиться исторического минимума младенческой смертности, пандемия коронавируса и другие инфекции не смогли переломить тренд на снижение этого показателя. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его данным, в период с января по ноябрь прошлого года смертность составила 4,3 промилле, тогда как в 2021 году – 4,4. Однако, добавил министр, по итогам всего года этот показатель может быть чуть выше.

Мурашко отметил, что на уровень младенческой смертности в первую очередь влияет число родов в стране, передает ТАСС.