Главные новости:
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
В Роспотребнадзоре рассказали, где есть риск заразиться вирусом чикунгунья

14 августа 2025 09:48
В Роспотребнадзоре рассказали, где есть риск заразиться вирусом чикунгунья

В Роспотребнадзоре рассказали, где есть риск заразиться вирусом чикунгунья. Лихорадка сейчас бушует в Южной Азии и в Африке, написали в astv.ru. В Китае ввели ограничительные меры, как в пандемию коронавируса. Чикунгунья представляет собой вирусное заболевание, передаваемое человеку исключительно посредством укусов инфицированных желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Заражение происходит непосредственно от насекомых-переносчиков, прямой контакт с больным человеком через кровь возможен лишь при попадании крови заражённого пациента на слизистые оболочки здорового человека либо повреждённые кожные покровы последнего.

Согласно данным эпидемиологического мониторинга, очаги инфекции традиционно регистрируются преимущественно в государствах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и африканского континента. В текущем году наибольшая активность распространения вируса наблюдается в регионах Южной Азии, архипелагах Индийского океана, включая острова Маврикий, Реюньон, Сейшелы, Коморские острова, а также на территории островной республики Мадагаскар, Сомали и Кении. С целью предотвращения дальнейшего расширения эпидемического процесса в Роспотребнадзоре посрветовали использовать репелленты, защитную одежду, москитные сетки. Инфицирование вирусом чикунгуньи сопровождается симптомами через 4–8 от момента заражения. Люди жалуются на высокую температуру, рвоту, боль в суставах, отёки, высыпания на коже, слабость. По данным Роспотребнадзора, заболевание редко приводит к тяжелым осложнениям и неблагоприятному исходу. В группе риска находятся новорожденные дети, лица преклонного возраста, пациенты с ослабленным иммунитетом.

В России отсутствуют зарегистрированные случаи заболеваний лихорадкой, однако сохраняется потенциальный риск её заноса из регионов. Для предотвращения распространения инфекции Роспотребнадзором реализуются профилактические мероприятия. В частности, проводится постоянный эпидемиологический надзор за распространением переносчиков болезни — видов комаров, способных передавать возбудителей вирусных инфекций людям. В международных транспортных узлах и местах пересечения государственной границы функционируют системы контроля здоровья прибывающих пассажиров, пишет Телеканал «Краснодар». Мнения и факты

Здравоохранение
14 августа 2025  09:48
