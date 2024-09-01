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В РФ сокращается перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19

1 сентября 2024 13:10
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В России сократили перечень тех, для кого предусмотрена прививка от COVID-19
 

Соответствующие изменения федеральный Минздрав внес в календарь вакцинации по эпидпоказаниям.

По приказу ведомства вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий. К ним относятся: люди старше 18 лет, ранее не болевшие или не привитые против коронавирусной инфекции, пожилые в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Также в приказе Минздрава говорится, что ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей прививки, сообщает РИА Новости.

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