Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей, независимо от того, каким способом оплаты те предпочитают или имеют возможность воспользоваться. Новые правила для торговых онлайн-площадок анонсировал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин, пишет КП.

«Говоря о единых правилах формирования цены на маркетплейсах вне зависимости от средства платежа, Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли», - разъяснили в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве выразили уверенность, что указанные меры не должны привести к росту цен на товары, напротив, они направлены на защиту интересов покупателей. В министерстве подчеркнули, что речь не идёт об отмене скидочных программ или использования иных маркетинговых инструментов.

Ранее крупные российские банки выступили против привязки скидок на маркетплейсах к определенным платежным системам, указав, что такая практика вводит покупателей в заблуждение и ограничивает их выбор.

В частности, Центробанк предлагал запретить интернет-магазинам привязывать скидки к собственным картам, чтобы выровнять правила игры для всех участников рынка.

После этого маркетплейс Ozon заявил, что считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше.

Премьер-министр ещё в 2024 году поднимал вопрос о том, что российские маркетплейсы нуждаются в аккуратном регулировании работы. Тогда глава правительства отмечал, что у людей накопилась масса вопросов к организации деятельности онлайн-площадок, как со стороны потребителей, так и со стороны сотрудников.

Ранее эксперты сделали прогноз, что треть рынка торговли в РФ скоро займут продавцы с маркетплейсов. Эта тема обсуждалась на ПМЭФ. При этом руководители маркетплейсов рассказали, что поддерживают производителей отечественных брендов, в том числе отражающих культурное достояние того или иного региона.