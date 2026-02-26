Я нашел ошибку
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей, независимо от того, каким способом оплаты те предпочитают или имеют возможность воспользоваться. Новые правила для торговых онлайн-площадок анонсировал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин, пишет КП.

«Говоря о единых правилах формирования цены на маркетплейсах вне зависимости от средства платежа, Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли», - разъяснили в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве выразили уверенность, что указанные меры не должны привести к росту цен на товары, напротив, они направлены на защиту интересов покупателей. В министерстве подчеркнули, что речь не идёт об отмене скидочных программ или использования иных маркетинговых инструментов.

Ранее крупные российские банки выступили против привязки скидок на маркетплейсах к определенным платежным системам, указав, что такая практика вводит покупателей в заблуждение и ограничивает их выбор.

В частности, Центробанк предлагал запретить интернет-магазинам привязывать скидки к собственным картам, чтобы выровнять правила игры для всех участников рынка. 

После этого маркетплейс Ozon заявил, что считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше.

Премьер-министр ещё в 2024 году поднимал вопрос о том, что российские маркетплейсы нуждаются в аккуратном регулировании работы. Тогда глава правительства отмечал, что у людей накопилась масса вопросов к организации деятельности онлайн-площадок, как со стороны потребителей, так и со стороны сотрудников.

Ранее эксперты сделали прогноз, что треть рынка торговли в РФ скоро займут продавцы с маркетплейсов. Эта тема обсуждалась на ПМЭФ. При этом руководители маркетплейсов рассказали, что поддерживают производителей отечественных брендов, в том числе отражающих культурное достояние того или иного региона.

Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
