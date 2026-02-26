Я нашел ошибку
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года

Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года

ГОСТ на пиво 2012 года будет со следующего года заменен новым стандартом, расширяющим возможности использования разного вида солода при создании данного пенного напитка. Об этом 26 февраля сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«С 1 января 2027 года вступает в силу новый национальный стандарт — ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он заменит устаревший стандарт 2012 года», — сказала она в беседе с ТАСС.

Так, по словам собеседницы агентства, при производстве пива будет разрешено использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод. Эксперт подчеркнула, что соблюдение предписаний остается добровольным, а потенциальные изменения направлены не на обязательство его применения, а на учреждение изменений в этой отрасли.

Мясникова уточнила, что лицо, решившее производить напитки в соответствии с ГОСТ, должно будет безукоризненно соблюдать все требования, прописанные в документе.

«Доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты, никакого добавленного этилового спирта — только естественное брожение, пищевые добавки, только предусмотренные стандартом в разрешенном количестве», — перечислила доцент.

Подытоживая свою речь, она рассказала, что в случае отступления от правил производитель, решивший их применять, обязан уйти в категорию «пивной напиток», пишут "Известия".

В центре внимания
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
