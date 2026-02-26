Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года

ГОСТ на пиво 2012 года будет со следующего года заменен новым стандартом, расширяющим возможности использования разного вида солода при создании данного пенного напитка. Об этом 26 февраля сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«С 1 января 2027 года вступает в силу новый национальный стандарт — ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он заменит устаревший стандарт 2012 года», — сказала она в беседе с ТАСС.

Так, по словам собеседницы агентства, при производстве пива будет разрешено использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод. Эксперт подчеркнула, что соблюдение предписаний остается добровольным, а потенциальные изменения направлены не на обязательство его применения, а на учреждение изменений в этой отрасли.

Мясникова уточнила, что лицо, решившее производить напитки в соответствии с ГОСТ, должно будет безукоризненно соблюдать все требования, прописанные в документе.

«Доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты, никакого добавленного этилового спирта — только естественное брожение, пищевые добавки, только предусмотренные стандартом в разрешенном количестве», — перечислила доцент.

Подытоживая свою речь, она рассказала, что в случае отступления от правил производитель, решивший их применять, обязан уйти в категорию «пивной напиток», пишут "Известия".