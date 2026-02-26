Я нашел ошибку
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе

98
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе

В рамках исполнения поручений Президента и Председателя Правительства Росреестром организована комплексная работа с органами власти субъектов, муниципалитетами, отделениями Союза садоводов России, председателями СНТ и гражданами по вопросам земельных отношений, проведения кадастровых работ и регистрации прав на объекты недвижимости.

В Самарской области продолжается работа, направленная на реализацию поручений и выполнения мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях СНТ в газифицированных населенных пунктах.

Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 г. №407-р утверждены новые сводные и пообъектные планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Ознакомиться с действующим сводным планом-графиком можно в том числе на сайте Управления Росреестра по Самарской области по ссылке https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/informatsiya-ob-snt-popadayushchikh-v-programmu-gazifikatsii-414/.

В пообъектный план-график включены 2330 домовладений в 44 населенных пунктах Самарской области, которые должны быть газифицированы с 2024 г. по 2030 г.

«Управление Росреестра по Самарской области взаимодействует с садоводами, газораспределительными компаниями и продолжает работу по актуализации сведений, касающихся территорий СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, а также включенных Правительством региона в планы-графики социальной догазификации, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Анатолий Германович Черных. - Так, в области выявлено 552 таких территорий СНТ, из которых 339 включены в сводный план-график. В 2024-2025 гг. уже проведены комплексные кадастровые работы в отношении 173 кадастровых кварталов, в которых расположены СНТ. В текущем году работы продолжаются».

Также выявлено, что 53 СНТ расположены в пожароопасных районах (в городах Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Волжском и Красноярском районах), а 134 СНТ – в зонах затопления и подтопления (в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск, Сызрань, Отрадный, Волжском и Красноярском районах).   Попадание территории СНТ в зоны затопления или подтопления   может стать препятствием для осуществления газификации, так как перевод садового дома в жилой дом в границах зон затопления, подтопления не допускается.

      Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Наталья Леонидовна Митрошенкова отмечает: «Газификация дачных участков повышает комфорт жизни за городом, но этот процесс требует точного соблюдения законодательства. Союз садоводов России ставит своей задачей помочь оперативно организовать сбор заявок на догазификацию в садовых товариществах. Для этого мы стараемся наладить прямую связь между представителями муниципальных образований с председателями садовых товариществ, проводим большую разъяснительную работу среди садоводов, желающих поучаствовать в программе».

