Центр развития промышленной робототехники презентовали в промышленном парке «Преображенка»

Он создан на базе компании «Тесвел» (входит в ГК «Волгаэнергопром») в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации» и будет заниматься разработкой и внедрением передовых роботизированных решений, технологическим консалтингом, а также подготовкой квалифицированных кадров для промышленности Самарской области и всей страны. В презентации приняла участие первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Как рассказал директор ООО «Тесвел» Сергей Моршанский, компания специализируется на сложных инжиниринговых проектах, а также предлагает готовые типовые решения для роботизации отдельных производственных операций. Для гостей провели экскурсию с демонстрацией роботизированных решений для сварки, наплавки, паллетирования, нанесения герметика, сборки и складской логистики, маркировки в системе «Честный знак».

На сегодняшний день у компании более 200 реализованных проектов в сферах машиностроения, аэрокосмической отрасли, пищевой промышленности и металлообработки. В «Тесвел» есть собственное конструкторское бюро и тренинг-центр, отдел инженеров-робототехников.