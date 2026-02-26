Почти половина жителей Самары готовятся к сдаче экзаменов с помощью репетиторов

Февраль традиционно становится пиком активности среди тех, кто готовится к ЕГЭ и ОГЭ, так как предметы для экзамена уже выбраны, но времени на подготовку остается все меньше. Аналитики Авито Услуг и Авито Реклама выяснили, как жители Самары готовятся к экзаменам и улучшают успеваемость с помощью репетиторов.

47% самарцев уже занимаются с репетитором или планируют начать занятия в ближайшее время. Главная цель — подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: её указали 39% респондентов. Повышение текущей успеваемости важно для 30%, углублённое изучение предмета — для 28%. Освоение нового предмета выбирают 25%, поддержку обучения — 23%, подготовку к контрольным — 17%, расширение кругозора — 16%.

В числе самых востребованных дисциплин лидирует математика — 52%. Иностранные языки выбирают 38%, русский язык — 32%. Гуманитарные предметы указывают 26%, физику и химию — 25%, программирование и IT — 20%.

При выборе педагога 52% жителей Самары ориентируются на рекомендации друзей и родственников, 23% учитывают советы школьных учителей и родителей других детей. 24% получают информацию на сайтах объявлений и маркетплейсах. 47% уже пользовались услугами репетиторов, найденных через онлайн-рекламу.

71% закладывают на занятия до 10 000 рублей в месяц. Средний бюджет составляет 11 107 рублей, при этом 20% готовы тратить свыше 15 000 рублей.