В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Мероприятия
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Почти половина жителей Самары готовятся к сдаче экзаменов с помощью репетиторов

142
Февраль традиционно становится пиком активности среди тех, кто готовится к ЕГЭ и ОГЭ, так как предметы для экзамена уже выбраны, но времени на подготовку остается все меньше. Аналитики Авито Услуг и Авито Реклама выяснили, как жители Самары готовятся к экзаменам и улучшают успеваемость с помощью репетиторов.

47% самарцев уже занимаются с репетитором или планируют начать занятия в ближайшее время. Главная цель — подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: её указали 39% респондентов. Повышение текущей успеваемости важно для 30%, углублённое изучение предмета — для 28%. Освоение нового предмета выбирают 25%, поддержку обучения — 23%, подготовку к контрольным — 17%, расширение кругозора — 16%.

В числе самых востребованных дисциплин лидирует математика — 52%. Иностранные языки выбирают 38%, русский язык — 32%. Гуманитарные предметы указывают 26%, физику и химию — 25%, программирование и IT — 20%.

При выборе педагога 52% жителей Самары ориентируются на рекомендации друзей и родственников, 23% учитывают советы школьных учителей и родителей других детей. 24% получают информацию на сайтах объявлений и маркетплейсах. 47% уже пользовались услугами репетиторов, найденных через онлайн-рекламу.

71% закладывают на занятия до 10 000 рублей в месяц. Средний бюджет составляет 11 107 рублей, при этом 20% готовы тратить свыше 15 000 рублей.

Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
