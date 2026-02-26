В Общественной палате Самарской области вручили специальные дипломы акции «Народное признание

25 февраля 2026 года на площадке Общественной палаты Самарской области прошла церемония награждения специальными дипломами Общественного совета областной общественной акции «Народное признание-2025».

Областная общественная акция «Народное признание» - ежегодная народная премия, номинантов и победителей которой определяют сами жители Самарской области.

Претенденты прошли несколько этапов отбора – муниципальный, отборочный и финальный. В финальном этапе приняло участие 25 человек, которые были определены номинантами акции. Из 25 были определены лауреаты в 5 номинациях.

Член Общественного совета акции Павел Покровский рассказал, что конкурс «Народное признание» проводится с 2008 года и за это время акция стала уже действительно народной. «В 2025 году было подано более 600 заявок. Более 200 человек стали победителями муниципального этапа. Сегодня нужно говорить о наших героях, рассказывать о них детям, чтобы мотивировать их к активной позиции и формированию завтрашнего дня», - подчеркнул Покровский.

Основная церемония награждения прошла в День Самарской губернии в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Шостаковича.

По решению общественного совета было принято решение о награждении специальными дипломами 5 участников конкурса.

Специальные дипломы были вручены:

В номинации «Мы вместе» - директору ГАПОУ Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» Владимиру Бодрову.

С 2022 года Владимир Георгиевич организовал работу среди сотрудников и учащихся колледжа по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО, изготовлению технических средств и расходных материалов для нужд бойцов. Под руководством Владимира Георгиевича проведены разработка, изготовление и передача бойцам более 400 полевых печей, 300 штурмовых крюков-кошек, 25 тысяч скоб для блиндажей, многофункциональных носилок для транспортировки раненых и перевозки боеприпасов, более 2 тысяч окопных свечей и многого другого.

В номинации «Герои нашего времени» - Фуркату Одинаеву В настоящее время Фуркат Юлдашевич находится в зоне СВО. За проявленное мужество, высокий профессионализм, безупречную честность и преданность своему долгу удостоен многочисленных государственных наград и высоких знаков отличия. Награжден орденом Дружбы, двумя медалями «За отвагу», орденом Мужества, Георгиевскими крестами III и IV степеней. Своим личным примером он вдохновляет сослуживцев, а боевые успехи отряда стали образцом для других подразделений.

В номинации «Признание и уважение» - Сергею Дергалю, главному врачу Самарской городской клинической больницы №8.

Вся трудовая деятельность Сергея Владимировича неразрывно связана со сферой здравоохранения. В 2022 и 2023 годах принимал участие в оказании гуманитарной и медицинской помощи жителям Снежного Донецкой народной республики в составе выездных бригад.

В номинации «Память и Слава» - Джамалу Машаралиеву, участнику программы «Школа героев», руководителю муниципального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции г.о. Сызрань.

Джамал Машаралиев организовал для вернувшихся домой бойцов тренировки и спортивные соревнования по футболу, плаванию, мастер-классы по метанию ножей.

В номинации «Наследники Победы» - Екатерине Казаковой, участнице образцового коллектива «Мамина радость», школьного театра «Театральный калейдоскоп», театра мод «Каприз», военно-патриотического клуба имени Федора Ведяева.