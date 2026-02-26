Я нашел ошибку
Главные новости:
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
В Общественной палате Самарской области вручили специальные дипломы акции «Народное признание

126
В Общественной палате Самарской области вручили специальные дипломы акции «Народное признание

25 февраля 2026 года на площадке Общественной палаты Самарской области прошла церемония награждения специальными дипломами Общественного совета областной общественной акции «Народное признание-2025».
Областная общественная акция «Народное признание» - ежегодная народная премия, номинантов и победителей которой определяют сами жители Самарской области. 
Претенденты прошли несколько этапов отбора – муниципальный, отборочный и финальный. В финальном этапе приняло участие 25 человек, которые были определены номинантами акции. Из 25 были определены лауреаты в 5 номинациях.
Член Общественного совета акции Павел Покровский рассказал, что конкурс «Народное признание» проводится с 2008 года и за это время акция стала уже действительно народной. «В 2025 году было подано более 600 заявок. Более 200 человек стали победителями муниципального этапа. Сегодня нужно говорить о наших героях, рассказывать о них детям, чтобы мотивировать их к активной позиции и формированию завтрашнего дня», - подчеркнул Покровский. 

Основная церемония награждения прошла в День Самарской губернии в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Шостаковича. 

По решению общественного совета было принято решение о награждении специальными дипломами 5 участников конкурса. 

Специальные дипломы были вручены:

В номинации «Мы вместе» - директору ГАПОУ Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» Владимиру Бодрову. 
С 2022 года Владимир Георгиевич организовал работу среди сотрудников и учащихся колледжа по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО, изготовлению технических средств и расходных материалов для нужд бойцов. Под руководством Владимира Георгиевича проведены разработка, изготовление и передача бойцам более 400 полевых печей, 300 штурмовых крюков-кошек, 25 тысяч скоб для блиндажей, многофункциональных носилок для транспортировки раненых и перевозки боеприпасов, более 2 тысяч окопных свечей и многого другого.

В номинации «Герои нашего времени» - Фуркату Одинаеву В настоящее время Фуркат Юлдашевич находится в зоне СВО. За проявленное мужество, высокий профессионализм, безупречную честность и преданность своему долгу удостоен многочисленных государственных наград и высоких знаков отличия. Награжден орденом Дружбы, двумя медалями «За отвагу», орденом Мужества, Георгиевскими крестами III и IV степеней. Своим личным примером он вдохновляет сослуживцев, а боевые успехи отряда стали образцом для других подразделений.

В номинации «Признание и уважение» - Сергею Дергалю, главному врачу Самарской городской клинической больницы №8. 
Вся трудовая деятельность Сергея Владимировича неразрывно связана со сферой здравоохранения. В 2022 и 2023 годах принимал участие в оказании гуманитарной и медицинской помощи жителям Снежного Донецкой народной республики в составе выездных бригад.

В номинации «Память и Слава» - Джамалу Машаралиеву, участнику программы «Школа героев», руководителю муниципального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции г.о. Сызрань.
Джамал Машаралиев организовал для вернувшихся домой бойцов тренировки и спортивные соревнования по футболу, плаванию, мастер-классы по метанию ножей.

В номинации «Наследники Победы» - Екатерине Казаковой, участнице образцового коллектива «Мамина радость», школьного театра «Театральный калейдоскоп», театра мод «Каприз», военно-патриотического клуба имени Федора Ведяева.

Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026

26 февраля 2026  09:43
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком

25 февраля 2026  22:11
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве

25 февраля 2026  21:13
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ

25 февраля 2026  13:03
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
Весь список