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В регионе выявлено 63 новых случая коронавируса

17 июня 2021 15:58
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В Самаре заболели 12 человек.

17 июня в регионе подтверждено 63 случая новой коронавирусной инфекции:

- 12 в г. Самара
- 12 в г. Тольятти
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Отрадный
- 3 в г. Кинель
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Сызрань
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Октябрьск

47 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65880 случаев коронавируса.

Скончались 2141 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 50, 70, 71, 72, 74, 90, 95 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 69 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 67,05, по стране - 87,67.

Коэффициент летальности в области - 3,25, в стране - 2,43.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6657, нарастающим итогом 2714075.

Теги: коронавирус новые случаи

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