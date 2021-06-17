В регионе выявлено 63 новых случая коронавируса

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17 июня в регионе подтверждено 63 случая новой коронавирусной инфекции:

- 12 в г. Самара

- 12 в г. Тольятти

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Отрадный

- 3 в г. Кинель

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Сызрань

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Октябрьск

47 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65880 случаев коронавируса.



Скончались 2141 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 50, 70, 71, 72, 74, 90, 95 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 69 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 67,05, по стране - 87,67.

Коэффициент летальности в области - 3,25, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6657, нарастающим итогом 2714075.