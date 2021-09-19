В регионе подтверждены 502 случая новой коронавирусной инфекции

19 сентября в регионе подтверждено 502 случая новой коронавирусной инфекции:
- 225 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 29 в г.Новокуйбышевск
- 14 в г. Отрадный
- 13 в г. Кинель
- 11 в Волжском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в г. Сызрань
- 10 в Нефтегорском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 8 в Богатовском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Борском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Челновершинском районе
463 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 3653 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 38,44, 65, 65, 67, 68, 82 лет, женщины 59, 72, 75, 79, 79, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 61, 62, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
женщина 57 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, инфекционным заболеванием;
мужчина 42 года, страдавший заболеванием печени.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 114,41, по стране - 135,77.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,72.
Фото: оперштаб СО