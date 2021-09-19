В регионе подтверждены 502 случая новой коронавирусной инфекции

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19 сентября в регионе подтверждено 502 случая новой коронавирусной инфекции:

- 225 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 29 в г.Новокуйбышевск

- 14 в г. Отрадный

- 13 в г. Кинель

- 11 в Волжском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в г. Сызрань

- 10 в Нефтегорском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 8 в Богатовском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Борском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Челновершинском районе



463 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Скончались 3653 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 38,44, 65, 65, 67, 68, 82 лет, женщины 59, 72, 75, 79, 79, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 61, 62, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

женщина 57 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, инфекционным заболеванием;

мужчина 42 года, страдавший заболеванием печени.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 114,41, по стране - 135,77.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,72.





Фото: оперштаб СО