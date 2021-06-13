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В регионе подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом

13 июня 2021 14:19
66
В Самаре 21 заболевший.

3 июня в регионе подтверждено 58 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 21 в г. Самара
- 6 в г. Тольятти
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Сызрань
- 2 в г. Кинель
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Нефтегорском районе

51 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65633 случая коронавируса.

Скончались 2099 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 69 лет, женщина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 71, 76, 80, 82, 86, 91 года, мужчины 56, 64, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 65,74, по стране - 86,59.

​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,43.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7492, нарастающим итогом 2686127.

Теги: коронавирус новые случаи

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