В регионе подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом

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3 июня в регионе подтверждено 58 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 21 в г. Самара

- 6 в г. Тольятти

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Кинельском районе

- 3 в г. Сызрань

- 2 в г. Кинель

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

51 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65633 случая коронавируса.



Скончались 2099 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 69 лет, женщина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 71, 76, 80, 82, 86, 91 года, мужчины 56, 64, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 65,74, по стране - 86,59.

​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7492, нарастающим итогом 2686127.