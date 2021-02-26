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26 февраля в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 49 в г.Самара

- 96 в г.Тольятти

- 16 в г. Чапаевск

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Кинель

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Сызрань

- 9 в Ставропольском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Волжском районе

- 4 в г.Новокуйбышевск

- 3 в Борском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе



246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47 968 случаев коронавируса.



Скончались 906 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,37, по стране - 58,43.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране – 2,02.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8075, нарастающим итогом 1901562, передает оперштаб СО.