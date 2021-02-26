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В регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции

26 февраля 2021 15:27
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В Самаре 49 заболевших.

26 февраля в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 49 в г.Самара
- 96 в г.Тольятти
- 16 в г. Чапаевск
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Кинель
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Сызрань
- 9 в Ставропольском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Волжском районе
- 4 в г.Новокуйбышевск
- 3 в Борском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе

246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47 968 случаев коронавируса.

Скончались 906 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,37, по стране - 58,43.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране – 2,02.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8075, нарастающим итогом 1901562, передает оперштаб СО.

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Комментарии

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