В регионе почти 2000 человек проходят обучение медицинским специальностям по целевым договорам

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В Центре профессионального образования Самарской области прошло единое родительское собрание «Ресурсы Самарской области для жизни и развития молодежи в регионе». Родителям будущих выпускников рассказали о мерах социальной поддержки молодых специалистов и предпринимателей.

С информацией о государственных гарантиях, льготах и ресурсах для медицинских работников перед родителями выступила руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Марина Шумская.

В Самарской области целевое обучение граждан организуется в рамках целевых квот на основании договора о целевом обучении, заключаемого гражданином с государственным учреждением здравоохранения Самарской области, заявившем потребность на целевую подготовку по программам специалитета, бакалавриата, ординатуры.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Работа по укреплению системы здравоохранения региона ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Целевое обучение по программам специалитета организуется для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в среднем по Самарской области (это сельские территории, малые города, а также города Сызрань и Тольятти).

Дополнительно для целевой подготовки по программам ординатуры ежегодно из бюджета Самарской области выделяются денежные средства.

В настоящее время в рамках целевых договоров проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета более 1300 человек, по программам ординатуры – более 550 человек.

На 2021/2022 учебный год количество целевых мест для Самарской области составило: 271 по программам специалитета, 254 по программам ординатуры. За счет средств областного бюджета на целевое обучение по программам ординатуры принято 54 человека.

Говоря о преимуществах целевого обучения, руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Марина Шумская подчеркнула: «Абитуриенты поступают по отдельному конкурсу и получают образование бесплатно. После окончания обучения специалиста ждет гарантированное трудоустройство по специальности, а также возможность направления в целевую ординатуру от учреждения. Прохождение практики в учреждении, заключившем целевой договор, дает возможность еще до устройства на работу узнать особенности работы и трудовой коллектив. Кроме того, по договору о целевом обучении учреждение предоставляет меры поддержки в период обучения: это различные выплаты, оплата проезда, возможность компенсации расходов на жилье в период обучения. При этом комплекс мер социальной поддержки медицинских работников постоянно расширяется. Например, размер выплаты, предоставляемой специалистам, трудоустраивающимся по наиболее востребованным специальностям, увеличен до 200 000 и 300 000 рублей. Расширено число должностей, трудоустроившись на которые молодой специалист может получить выплату. С 2021 года введены и новые меры социальной поддержки для медработников, оформивших ипотечные кредиты».

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