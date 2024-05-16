Появилось первое весеннее расписание скоростных пассажирских судов «Валдай 45-Р»

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Ежедневно с 18 по 24 мая 2023 года жители и гости Самарской области смогут отправиться с речного вокзала Самары в Ширяево в 10.00 и в 16.00. Из Ширяево можно будет уехать в 11.00 и 17.00. Время в пути займет всего 45 минут.



Стоимость проезда составляет 800 рублей – взрослый, 550 рублей – детский от 5 до 10 лет при наличии свидетельства о рождении. Дети до 5 лет – бесплатно без места (Внимание! Действует ограничение: не более 1 ребенка на руках одного взрослого).



Заранее приобрести билеты любой желающий сможет на сайте http://volga-travel.com/ уже с 16 мая 2023 года.



Дети до 15 лет совершают речную прогулку в сопровождении взрослого.



На регулярных пассажирских рейсах пассажир может провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи), общий вес которых составляет не более 20 кг.



«Валдай 45-Р» – речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях. В Самарской области «Валдай» предназначен для скоростных перевозок в светлое время суток. Пассажировместимость «Валдая» – 45 человек, а скорость следования – 65 км/ч.



Поездка на речном транспорте будет комфортной и недолгой. Салон судна полностью оборудован мягкими сиденьями, комфортабельной и современной системой кондиционирования, а также багажными полками, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба Министерства туризма Самарской области