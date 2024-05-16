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Дмитрий Азаров на выставке «Россия» поздравил молодоженов из Самарской области

16 мая 2024 21:15
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Молодожены после церемонии бракосочетания пришли на стенд родной Самарской области, где специально для них подготовили концертную программу.

В четверг, 16 мая, молодая пара из Самарской области поженилась на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В эти дни на ВДНХ проходит Всероссийский свадебный фестиваль. Молодоженов – Александра и Анастасию Головановых, а также их родных и близких с созданием новой семьи поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

«Поздравляю вас. Вы – прекрасная пара. Очень надеюсь, что свою любовь вы пронесете через годы, через десятилетия», – обратился Дмитрий Азаров к молодоженам, которые после церемонии бракосочетания пришли на стенд родной Самарской области, где специально для них подготовили концертную программу.

Александр – потомственный военнослужащий в третьем поколении, выпускник Сызранского высшего военного училища летчиков – настоящей кузницы армейской авиации и единственного российского учебного заведения по подготовке вертолетчиков. Внук Героя Советского Союза полковника Голованова Александра Сергеевича. Анастасия – студентка Российского университета транспорта.

«Я вас сердечно благодарю за то, что вы выбрали для себя путь защитника Отечества. Уверен, что не подведете ни отца, ни деда. Так держать, – обратился Дмитрий Азаров к Александру. – Вы будете защитником и нашей Родины, и своей семьи, а супруга, уверен, будет помогать во всем, она станет хранительницей очага».

Торжественная церемония заключения брака состоялась на главной уличной сцене ВДНХ. Там же, на глазах тысяч посетителей выставки молодые станцевали первый танец уже в статусе супругов. «Вы заключили брак на выставке «Россия» в Год семьи, который был объявлен Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что это событие вам запомнится на всю жизнь. Очень рад, что вы стали парой, которая украсила эту торжественную церемонию бракосочетания всей страны здесь, на выставке «Россия». Это большая честь. Уверен, что звание крепкой семьи вы пронесете через всю свою жизнь», – поздравил губернатор.

«Такая радость, что нам сегодня выпала большая честь представлять Самарскую область. Надеемся, что не подведем никого, – рассказала Анастасия и призналась, что очень рада была видеть в числе гостей губернатора Самарской области. – Рада, что он поддержал нас, что он был в такие радостные минуты с нами. Нам было очень важно услышать от губернатора слова поддержки. Это очень приятно. Для нас это большая честь, что сегодня он присутствовал и разделил этот праздник с нами».

«Мы действительно очень переживали, но правда, это того стоит, чтобы потом рассказать детям и внукам, что вот так получилось, что у нас была такая возможность так создать семью и так заключить свой брак, с которым нас поздравил Губернатор. Это невероятно, – добавил Александр. – Очень горжусь нашей будущей семьей и, конечно же, нашей Родиной».

Родители молодых тоже приехали на свадьбу в столицу, чтобы поздравить с созданием семьи. «Мы, глядя на детей, очень счастливы. Они светятся. Что для родителей главное? Конечно, – счастье детей, – сказала мама невесты Ирина Ивонина. – Желаем им счастья, семейного благополучия, всего самого лучшего, всего доброго. Чтобы жили в мире и согласии. Ну и самое главное, чтобы любили друг друга. А мы рядышком, мы поддерживаем. Очень сегодня волновались, переживали. Такой масштаб выставки. Вся Россия, столько гостей. И все принимают участие в нашем празднике. Потрясающие эмоции. Участие в празднике губернатора Дмитрия Игоревича Азарова стало для всей семьи сюрпризом. Это было неожиданно, очень трогательно. Знаете, как-то так по-семейному, здорово получилось».

«Дочка выбрала достойного человека, мы очень рады, что они сегодня расписались. Дай Бог им счастья, здоровья», – добавил папа невесты Андрей Ивонин.

Глава региона поблагодарил родных и близких молодоженов за достойное воспитание детей. «Я вас поздравляю! Прекрасная пара. Уверен, что молодым будете помогать во всем, подсказывать, помогать набираться опыта. Я поздравляю вас», – обратился Дмитрий Азаров.

 

Фото:    Андрей Савельев/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров Москва Самара

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