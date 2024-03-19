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Самарская область примет участие в формировании новой стратегии пространственного развития страны

19 марта 2024 19:37
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В режиме видеоконференцсвязи в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин, принял участие  Дмитрий Азаров.

Во вторник, 19 марта, в Правительстве РФ обсудили обновление стратегии пространственного развития страны — стратегическую сессию провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В режиме видеоконференцсвязи в ней принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркивал важность территориальной связанности страны, снижения инфраструктурных ограничений в регионах, благоустройства и повышения качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, мерам поддержки регионов, в первую очередь расположенным на границе страны.

Действующая стратегия пространственного развития была принята в 2019 году и требует обновления с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов, увязки с нацпроектами, национальными целями развития и другими программами.

«В ситуации внешних ограничений по поручению Главы государства Правительство разработало и реализовало целый комплекс мер. Они позволили поддержать экономику, чтобы она не просто устояла, а адаптировалась и продолжала движение вперёд. Такие результаты и определили новые возможности для пространственного развития России», — отметил Михаил Мишустин.

Усиливается взаимодействие между субъектами РФ, отечественные предприятия занимают освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши, наращивают мощности, выстраиваются технологические цепочки внутри страны, загружаются смежные отрасли.

Как отметил премьер-министр, дальнейшее масштабное расширение дорожной и транспортной инфраструктуры позволит легче перестраивать логистику, чтобы перенаправлять товарные потоки, создавать дополнительные туристические маршруты и обеспечивать большую связанность территорий.

Первоочередная задача – сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди регионов. Для этого нужно сформировать центры роста с учетом потенциала регионов – сельскохозяйственного, промышленного, логистического, обеспечить приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест.

Это поможет продолжить строительство современного жилья, детских садов, поликлиник, больниц, модернизировать инженерные сети. «Чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, образованию, теплу, чистой воде», – отметил глава правительства.

«Президент говорил о том, что наши регионы должны стать более самодостаточными. И надо создавать равные условия для самореализации граждан и высоких стандартов жизни в каждом из них. Поэтому важно повышать уровень самостоятельности территорий и совершенствовать государственное и муниципальное управление для принятия эффективных решений, направленных на улучшение ситуации в ключевых сферах», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Губернатор Дмитрий Азаров по итогам стратегической сессии подчеркнул, что в Самарской области есть стратегия социально-экономического развития, затрагивающая и вопросы пространственного развития. «Но совершенно очевидно, что в быстро меняющемся мире, быстро меняющихся условиях это требует постоянной работы и постоянной актуализации», — отметил он. Руководитель области обратил внимание на ключевую роль регионов в формировании стратегии пространственного развития страны – это было отмечено Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ходе стратсессии.

Как сообщил губернатор, в области разработана система дистанционного мониторинга, которая является важным инструментом управления регионом. «Есть и национальная система пространственных данных, это как раз основа основ, картографические материалы по слоям, которые не только фиксируют сегодняшнее состояние, но и дают возможность моделировать развитие территорий, — сказал Дмитрий Азаров. — Очень важно, что сегодня есть картографическая цифровая подоснова, которая объединит усилия всех органов власти и всех регионов».

Губернатор сообщил, что в Самарской области будет проведена аналогичная сессия: «Еще раз актуализируем все документы социально-экономического, пространственного развития, посмотрим все картографические подосновы и, конечно же, еще раз сверим часы, что называется, перспективного развития и с муниципалитетами, а это значит —  с каждым жителем Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Москва Самара

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