Дмитрий Азаров встретился с делегацией Самарской области на Всемирном фестивале молодежи

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В воскресенье, 3 марта, губернатор вновь работает на ВФМ-2024. Сегодня он посетил промышленные стенды, принял участие в открытии библиотеки "Сириуса" и пообщался с участниками и волонтерами, которые представляют регион на событии мирового масштаба.

Губернатор отметил, что рад активному участию команды Самарской области в жизни форума.

- В нынешней ситуации, когда нас пытаются убедить, что страна в изоляции, что вокруг только государства, которые к нам недружественно относятся, на площадке молодежного всемирного форума - делегации из 180 стран. Слушайте, какая изоляция? Да и невозможно просто этот мир представить без нашей великой и прекрасной Родины. Несколько лет назад Президент Владимир Владимирович Путин пошутил: изоленты не хватит, чтобы наша страна оказалась в изоляции. И здесь мы получаем тому подтверждение.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на форуме делегации всех стран имеют возможность больше узнать о России, в том числе благодаря участникам из Самарской области:

- Не забывайте об этой важнейшей миссии: вы здесь - послы нашей Самарской области и России, вы представляете великую страну. И давайте сделаем так, чтобы те ребята, которые приехали к нам со всего мира, как можно больше узнали о нашей Родине, нашем характере, традициях, о том, что для нас дорого и что для нас свято. И зарядились вашей молодой энергией созидателей.

Глава региона ответил на вопросы, которые волнуют собравшихся. Один из них: "Какую ответственность сегодня должна взять на себя молодежь?"

- На мой взгляд, молодежь сейчас берет на себя ответственность за судьбу страны. У меня в этом нет сомнений. Я не раз бывал на передовой, в зоне специальной военной операции, там люди разных поколений, наши защитники Отечества, очень много людей молодых. И связь поколений там ощущаешь более остро, - отметил Дмитрий Азаров. - Есть юные ребята. Главная ответственность - будущее страны.

Губернатор также ответил и на вопрос об обществе "Знание":

- Мы являемся одним из первых регионов, которые стали возрождать общество "Знание", потому что, к сожалению, в 90-е годы оно фактически прекратило свое существование. Мы поддерживаем проект, более того, существует очень много идей, которые здесь апробированы.

Активисты проекта "ЗаВолгу" задали губернатору вопрос: "Что мы можем сделать, чтобы сохранить природу страны и Самарской области?"

- "ЗаВолгу" - совершенно классное сообщество, я очень благодарен, что много интересных молодежных проектов вы реализуете, - сказал губернатор, а участники движения поблагодарили его за поддержку. - Вопросы экологии включают в себя бережное отношение к природным ресурсам. Здесь проектов много не бывает. Давайте посмотрим на те, которые были запущены ранее. Может быть, им нужно дать вторую жизнь, - предложил Дмитрий Азаров.

Один из делегатов рассказал главе региона, что вместе с командой они разработали уникальный ультразвуковой прибор и программное обеспечение для измерения плотности кости у коров. Он уверен, что технология может послужить общему благу.

Губернатор отметил, что проект интересный, а животноводство - одна из приоритетных отраслей для региона.

- Потенциал здесь большой. И все степени поддержки сосредоточены в животноводстве. С удовольствием посмотрю проект, главное, чтобы он был эффективно реализован.

Анастасия из Строительно-энергетического колледжа имени Мачнева вышла с инициативой создать ассоциацию классных руководителей Самарской области. Губернатор отметил, что Министерство образования этот проект поддержит:

- Действительно, классные руководители - это особые наставники для школьников. Важнейшая составляющая образовательного процесса - это воспитание. Я рад, что в Самарской области первыми стали делать подобные шаги, чтобы воспитание вернулось в школы. Тема важная, если нужно отдельное сообщество - давайте создавать.

Также делегаты обсудили с губернатором будущий международный IT-кампус, который построят в губернии. Глава региона напомнил, что три вуза - Самарский университет, СамГМУ и ТГУ - стали участниками самой масштабной в истории России программы поддержки университетов "Приоритет 2030".

- Мы постараемся создать такой кампус, чтобы вовлечь как можно больше студентов, чтобы у нас как можно больше молодых ученых появлялось. Вот в этом мы точно будем содействовать. Мы постараемся создать не просто атмосферу, но и инфраструктуру. А дальше, надеюсь, больше и больше ребят будут интересоваться наукой.

Обсудили с губернатором и то, как студенты могут помочь нашим бойцам на передовой. Глава региона ответил, что сделать это может каждый - и словом, и делом.

Далее к делегации Самарской области присоединились сербы. Представители стран обменялись приветствиями и памятными подарками.

Молодой ученый из СамГМУ рассказал коллегами о поддержке науки и инноваций в Самарской области. Он отметил, что в распоряжении людей, которые хотят двигать науку вперед, есть и финансовые перспективы благодаря конкурсам грантов, и образовательные: в вузах поддерживают студенческие инновационные проекты.

Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк рассказала о молодежном форуме "iВолга" (12+), который ежегодно, начиная с 2013-го, проходит в Самарской области. Она пригласила сербов принять в нем участие:

- В 2024-м форум должен стать площадкой для объединения Республики Сербской и Российской Федерации на нашей Самарской земле!

Также наша делегация пригласила сербов на фестиваль волонтеров и предложила активнее обмениваться добровольческими практиками. А в ответ получила предложение сотрудничать университетами и обмениваться студентами.

Губернатор отметил, что в рамках научно-образовательного центра можно обсудить варианты сотрудничества с Сербией.

- Каждый, вернувшись в свою прекрасную страну, расскажет, как мы умеем дружить, как мы рады гостям, как мы рады всем, кто приходит к нам с добрыми намерениями. И конечно, когда молодежный форум собрал представителей 180 стран, о какой изоляции России может идти речь. Я надеюсь, форум будет способствовать тому, что люди в разных странах будут лучше понимать наши намерения, наше желание, нашу готовность сотрудничать со всем миром, но там, где уважают наш суверенитет и нашу позицию.

Сербы высказали предложение организовывать совместные патриотические проекты. Дмитрий Азаров поддержал инициативу:

- Когда мы знаем историю наших братских народов, это способствует укреплению любви между ними. Это очень-очень важно. Потому что мы чтим нашу историю, наши совместные победы, трагические страницы истории, когда мы вместе противостояли нацистской идеологии. Поэтому обязательно такие проекты мы будем поддерживать в Сербии, - подчеркнул глава региона.

В заключение встречи губернатор отметил:

- Сегодня мы познакомились и с сербской, и с самарской делегацией. И я очень надеюсь, что это знакомство продолжится и перерастет в настоящую большую человеческую дружбу. Нет ничего более надежного для нас, как братство между нашими странами, как дружба граждан Сербии и России.

Источник: СОВА

Фото: Юлия Рубцова/СОВА