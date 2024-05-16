Усилен контроль за санитарным содержанием общественного транспорта Самары

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Сотрудники обслуживающих подразделений транспортных предприятий и организаций не снижают темпы и объемы работ по наведению чистоты в подвижном составе.

Так, в муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» работами в рамках санитарного содержания охватывают 475 единиц подвижного состава, 300 из которых – трамваи, 175 – троллейбусы. В МП «ТТУ» имеются не только эффективные стационарные мойки с автоматическим оснащением. Предприятием дополнительно закуплены 2 современные мойки высокого давления, которые легко перемещаются по депо. В апреле провели торги и приобрели новое сменное оборудование для стационарных щеток. Кроме того, все трамваи и троллейбусы оснастили видеокамерами. Они помогут, в том числе, оперативно «вычислить» недобросовестных пассажиров, которые портят салоны подвижного состава.

Чистоту наземного электротранспорта поддерживают более 40 человек. При необходимости на добровольной основе им помогает кондукторский состав. В депо организовано круглосуточное дежурство мойщиков-уборщиков. При этом основные работы проводятся вечером и в ночные смены, а также в ранние утренние часы, перед выходом на линию. По наблюдениям сотрудников, больше всего пачкаются ступени входных групп, пол и, конечно, кузова.

В «Самара Авто Газ» сообщили, что в городе курсируют порядка 390 автобусов предприятия. Еще часть машин в резерве, чтобы при необходимости их можно было оперативно направить на линию – на замену.

В настоящее время в региональной столице проверяют санитарное состояние всего городского пассажирского транспорта – и работающего по регулируемым тарифам, и маршруток. Перед летним сезоном контроль усилен.

Аналогичные требования (мониторинг, обеспечение работ по техрегламенту и санитарному содержанию) предъявляются к коммерческим перевозчикам. На базе только одного из них – около сотни маршрутных такси.

Руководство транспортных предприятий и организаций напоминает: если горожане замечают на улицах города грязный общественный транспорт, пыль в салонах, можно сообщать об этом не только посредством писем, адресованных тому или иному перевозчику. Рассматриваются и все обращения, размещенные в социальных сетях. Перевозчики стараются в оперативном режиме принимать необходимые меры, ведь для пассажиров чистота общественного транспорта очень важна, для многих он – неотъемлемая часть жизни.

В случае несоблюдения правил и норм, перевозчик обязан принять меры и отчитаться перед профильным департаментом.

Фото: администрация Самары