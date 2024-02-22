23 февраля в Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Максима Горького

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурного мероприятия «День защитника Отечества» в Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Максима Горького на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской. Ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00 23 февраля 2024 года.

Ограничительная мера не распространяется на следующие виды транспорта:

- на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Также сообщаем, что на вышеуказанном участке улицы с 9:00 до 16:00 23 февраля 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.