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В самарском «ТТУ» транспорт подготовили к зиме,а лучших водителей наградили

21 ноября 2023 16:15
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Наградили пятерых водителей, которые управляют троллейбусами «Адмирал».

В троллейбусном депо Самары отметили лучших из лучших – сотрудников, которые продемонстрировали безаварийную езду, образцовые профессиональные навыки, активность, добросовестность и высокий уровень культуры обслуживания пассажиров.

Грамотами Департамента транспорта Самары наградили пятерых водителей, которые управляют троллейбусами «Адмирал». Мероприятие приурочили ко Дню работника транспорта, который отмечается 20 ноября.

Троллейбусы «Адмирал» – самая современная техника в троллейбусном парке, с 2021 года обслуживающая один из наиболее протяженных самарских троллейбусных маршрутов № 4, который пролегает от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала.

 22 троллейбуса этой марки были закуплены на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Троллейбусы нового поколения оснащены современным оборудованием, различными сервисами, обеспечивающими удобство в поездках. Например, у «Адмиралов» есть пневмоподвеска. Троллейбус, подъезжая к остановке, может наклониться ближе к тротуару, посадочной площадке. Также у этого транспорта имеется откидная аппарель, с помощью которой маломобильные граждане – инвалиды-колясочники или родители с детскими колясками – могут удобно попасть в салон и выйти на своей остановке.

В депо рассказали, что есть традиционные процедуры, через которые проходит техника каждый год, перед тем как подвижной состав начинают эксплуатировать в зимних условиях. В частности, с 17 ноября во всем подвижном составе МП «ТТУ» включено отопление. Была проведена соответствующая комплексная подготовительная работа, с учетом разного «возраста» электротранспорта, находящегося в шести депо.  

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Городской транспорт Самара

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