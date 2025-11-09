Я нашел ошибку
Главные новости:
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
68% самарцев одобряют запрет вейпов
68% самарцев одобряют запрет вейпов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП

9 ноября 2025 12:16
149
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП

В связи с изменением погодных условий, госавтоинспекторы Самарской области уделяют особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Так, сотрудники отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» уделили особое внимание грузовому и пассажирскому транспорту, тщательно проверив техническую исправность автобусов, выполняющих как регулярные, так и заказные рейсы между регионами, и грузовых транспортных средств.

В ходе проверок инспекторы обратили внимание на ряд важных аспектов: техническое состояние транспортных средств; соблюдение водителями режима труда и отдыха; прохождение предрейсовых медицинских осмотров; легальность деятельности перевозчиков; актуальность документов, подтверждающих техническую исправность транспортных средств, соблюдение правил перевозки детей.

В свою очередь, начальник Госавтоинспекции Отделения МВД России по Шенталинскому району майор полиции Максим Мирцев совместно с госавтоинспекторами провели беседы с водителями транспортных средств.

Автолюбителям напомнили Правила дорожного движения и рассказали об ответственности за управление машиной без прав соответствующей категории или в состоянии опьянения.

Водителям вручили памятки и призвали строго соблюдать ПДД.

Также, на информационных стендах автозаправочных станций, расположенных на территории обслуживания, сотрудники полиции разместили листовки с рекомендациями по правилам безопасности на дороге в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

Теги: БДД Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
22 октября 2025, 14:18
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Уточняется, что спор возник по инициативе транспортной компании из Воронежа. В стране
729
26 августа 2024, 09:35
В России изменятся правила установки камер на дорогах
Новые правила вступят в силу осенью. Транспорт
5282
21 ноября 2023, 16:15
В самарском «ТТУ» транспорт подготовили к зиме,а лучших водителей наградили
Наградили пятерых водителей, которые управляют троллейбусами «Адмирал». Благоустройство
2082
В центре внимания
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
9 ноября 2025  11:08
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
124
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
637
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
1180
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
1055
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
911
Весь список