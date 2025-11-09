В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП

149

В связи с изменением погодных условий, госавтоинспекторы Самарской области уделяют особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Так, сотрудники отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» уделили особое внимание грузовому и пассажирскому транспорту, тщательно проверив техническую исправность автобусов, выполняющих как регулярные, так и заказные рейсы между регионами, и грузовых транспортных средств.

В ходе проверок инспекторы обратили внимание на ряд важных аспектов: техническое состояние транспортных средств; соблюдение водителями режима труда и отдыха; прохождение предрейсовых медицинских осмотров; легальность деятельности перевозчиков; актуальность документов, подтверждающих техническую исправность транспортных средств, соблюдение правил перевозки детей.

В свою очередь, начальник Госавтоинспекции Отделения МВД России по Шенталинскому району майор полиции Максим Мирцев совместно с госавтоинспекторами провели беседы с водителями транспортных средств.

Автолюбителям напомнили Правила дорожного движения и рассказали об ответственности за управление машиной без прав соответствующей категории или в состоянии опьянения.

Водителям вручили памятки и призвали строго соблюдать ПДД.

Также, на информационных стендах автозаправочных станций, расположенных на территории обслуживания, сотрудники полиции разместили листовки с рекомендациями по правилам безопасности на дороге в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.