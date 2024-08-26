В России изменятся правила установки камер на дорогах

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что в России изменятся единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Его слова приводит РИА Новости.

Федяев уточнил, что правила установки камер на дорогах станут обновленными с 1 сентября. Депутат объяснил, что с этого момента решения об установке камер ГИБДД будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Эти вопросы потребуют согласования с ГИБДД.

Новые правила вступят в силу осенью, с 1 сентября.