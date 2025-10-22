Я нашел ошибку
31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым
В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса «Спутник» для школьников 7-11 классов
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»
Объявлены победители XI Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»: это не Самарская область
Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд

22 октября 2025 14:18
134
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд

Верховный суд России 22 октября подтвердил законность назначения повторных штрафов за превышение скорости, даже если камеры расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга.

Уточняется, что спор возник по инициативе транспортной компании из Воронежа, которая пыталась оспорить два постановления о штрафах, полученных ее автобусом с разницей всего 22 секунды за аналогичное нарушение скоростного режима. Суд пришел к выводу, что каждое правонарушение является самостоятельным, что оправдывает назначение двух штрафов в такой ситуации.

«Частота установки дорожных комплексов закреплена в постановлении правительства № 754 от 2024 года. Расстояние между стационарными камерами, фиксирующими скорость, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км за городом», — рассказал Верховный суд газете «Коммерсант».

Подобные решения могут стать ориентиром для нижестоящих судов. Так, в 2021 году после единичного решения Верховного суда ГИБДД прекратила практику фиксации средней скорости и назначения штрафов за это, пишут "Известия".

Теги: БДД Городской транспорт

