В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей

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Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Она представила главе региона доклад о своей деятельности в 2023 году. Также стороны обсудили вопросы, с которыми жители губернии чаще всего обращаются за помощью к омбудсмену, пишет Сова.

- Подготовка доклада фактически финализирует ту работу, которую ведет аппарат уполномоченного Самарской области на протяжении всего года. Здесь не только обращения, жалобы, но и выводы, предложения, - отметил глава региона в начале встречи. - Мы с вами всегда очень внимательно обсуждаем доклад, а потом вместе целый ряд решений, которые предлагаются, воплощаем в жизнь.



Ольга Гальцова отметила, что при составлении доклада "О деятельности Уполномоченного по правам человека и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2023 году" учитывались информационные и статистические данные, которые поступали от министерств и ведомств, а также от муниципальных образований региона. Она поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку предложений, которые подготавливаются аппаратом уполномоченного по итогам этой работы.



- Наши рекомендации находят свое отражение в программах, которые принимаете вы, Правительство Самарской области и депутаты разного уровня. Очень хорошо, что вы всегда включаете уполномоченного по правам человека в межведомственные комиссии, которые решают очень серьезные вопросы, например долевого участия в строительстве, правопорядка и многих других, - сказала Ольга Гальцова.



Дмитрий Азаров отметил высокий уровень экспертности уполномоченного по самым разным направлениям развития общества.



- Но самыми главными экспертами являются жители нашего региона - люди, которые обращаются с теми или иными проблемами. Конечно, мы их берем на отработку. Спасибо, что всегда есть предложения, профессионально оформленные, - отметил глава региона.



Ольга Гальцова поблагодарила Дмитрия Азарова за системную работу по развитию региона в непростых экономических условиях, решение значимых вопросов. По своему экономическому потенциалу Самарская область входит в десятку ведущих регионов страны.



- В докладе отмечены те положительные тенденции, которые есть в Самарской области, - добавила она. - Например, активная работа по решению проблем обманутых дольщиков. Это стало возможным во многом благодаря вашей работе, Дмитрий Игоревич.



Также уполномоченный по правам человека отметила качество построенного жилья, которое получают дольщики.



В 2023 году из реестра проблемных удалось исключить 16 МКД и восстановить права 2 113 дольщиков, а всего с конца 2017 года восстановлены права 8 455 человек. К концу прошлого года из реестра были исключены все дома, находившиеся на территории Самарской области. Региональные власти совместно с правоохранительными органами продолжают помогать получить положенные компенсации дольщикам исключенных из федерального реестра проблемных объектов там, где требуется судебное решение.



- Мы занимаемся этим вопросом, и надеюсь, что в судебном порядке добьемся решения в пользу жителей, - подчеркнул глава региона.



Ольга Гальцова также отметила работу в регионе по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Еще пять лет назад не больше 400 детей-сирот в год получали новые квартиры, а уже в прошлом году новое жилье было предоставлено более 700 человек.



Уполномоченный по правам человека отметила вклад в развитие первичного звена здравоохранения, работу по строительству новых учреждений и реконструкции районных больниц и поликлиник. Без внимания не осталась тема строительства и ремонта школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.



- Благодаря благоустройству дворов и общественных территорий меняются наши города и муниципальные образования. Здорово, что вы нацеливаете все органы власти и общественность на решение этих вопросов, - отметила Ольга Гальцова.

В последние годы регион значительно изменился благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина и под контролем губернатора.



- Люди отмечают положительные перемены. Это подтверждается и социологией. Мы проводили соответствующее исследование среди 2 600 респондентов во всех городах и 8 муниципальных образованиях, - рассказала уполномоченный по правам человека в Самарской области. - Значительная часть людей удовлетворена качеством медицинской помощи, предоставления образовательных и социальных услуг.



Ольга Гальцова отметила, что всего по итогам прошлого года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 5 770 обращений, что меньше, чем в 2022 году. Уполномоченный вместе с губернатором обсудили те вопросы, с которыми чаще всего обращаются жители региона.



В ходе встречи отдельно обсуждался вопрос оказания помощи участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих. В регионе обращения защитников Отечества и их близких отрабатываются властями всех уровней, региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества".



В завершение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Гальцову за работу и помощь жителям региона. Рекомендации уполномоченного по правам человека, представленные в докладе, будут учтены при дальнейшей работе регионального Правительства, отметил губернатор.