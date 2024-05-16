Сотрудники Госавтоинспекции региона провели профилактическое мероприятие с детьми

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В Самарском регионе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с детьми.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма.



Так, в Приволжье полицейские встретились с учащимися общеобразовательного учебного учреждения, где рассказали об основных Правилах дорожного движения.



Автоинспекторы вместе с детьми повторили правила безопасного поведения на дороге, вспомнили, что такое светофор, пешеходный переход и правила перехода проезжей части дороги, а также обратили внимание ребят на «дорожные ловушки», которые могут подстерегать юных пешеходов как на проезжей части, так и придомовых территориях, а также напомнили о важности использования световозращающих элементов.



В конце беседы ребята отгадывали загадки по Правилам дорожного движения. Школьники поблагодарили дорожных полицейских за познавательную беседу и пообещали быть внимательными и осторожными вблизи дорог, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области