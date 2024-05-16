Врач перечислила симптомы нехватки витамина D и дала советы по его бесплатному восполнению

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Врач-диетолог Марият Мухина перечислила признаки дефицита витамина D и дала советы по его бесплатному восполнению, пишут "Известия".

В беседе с агентством RuNews24.Ru в четверг, 16 мая, специалист отметила, что выявить у себя дефицит витамина D можно по ряду симптомов в совокупности: беспричинную усталость, боли в костях, выпадение волос, частые болезни, плохой сон, а также депрессию, тревогу и расстройства настроения. Но точный диагноз сможет поставить только врач по результатам анализов, а эти признаки являются поводом для обращения за консультацией.

По словам Мухиной, восполнить запасы витамина можно благодаря весеннему солнцу, под воздействием которого организм синтезирует витамин D. Этот элемент является единственным, который частично генерируется самим организмом. Он отвечает за поддержание должного уровня фосфора и кальция в организме, то есть за здоровье зубов, костей, мышц.

Кроме того, витамин D регулирует деятельность иммунитета, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем и участвует в похудении за счет нормализации метаболизма.

Специалист отметила, что для «включения» генерации витамина в организме стоит весной и летом проводить на солнце минимум 20 минут ежедневно при отсутствии противопоказаний к ультрафиолетовому облучению. Кроме того, витамин D содержится в рыбьем жире, тунце, лососе, сардинах, яичных желтках.

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