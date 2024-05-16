Медики Исаклинской ЦРБ провели практическое занятие с полицейскими

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С личным составом О МВД России по Исаклинскому району проведено занятие на тему: «Оказание первой доврачебной помощи».



Сотрудники «Исаклинской ЦРБ» провели практическое занятие, напомнив полицейским, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.

«Первая помощь часто является решающей для спасения жизни пострадавших, и оказывать ее необходимо правильно. Какие именно действия могут привести к ухудшению состояния, что обязательно надо сделать, если вы извлекли тонущего человека, или если человек теряет сознание, как визуально определить травму позвоночника и многие другие простейшие навыки, не требующие специальной подготовки или профессионального оборудования, стали предметом обсуждения полицейских с врачами.

В свою очередь медики рассказали присутствующим о золотом правиле так называемого «первого часа». По опыту реаниматологов, именно в этот отрезок времени, при условии грамотно оказанной помощи, шансы скорейшего выздоровления потерпевшего увеличиваются во много раз. Доктор показал, как правильно делать искусственное дыхание, проводить наружный массаж сердца и удалить жидкость из легких утопающего, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области