В районе первой очереди самарской набережной  сегодня проводилась уборка паводкового мусора

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Ежегодно после схода паводка к береговой зоне приплывает как органический, так и бытовой мусор. Подрядчик, обеспечивающий санитарное состояние территорий пляжей, вывозит около 2 000 тонн отходов в течение подготовки к пляжному сезону.

Сегодня уборка проводилась на территории у первой очереди набережной – тут находится самый длинный и широкий пляж. Для того чтобы в первую очередь убрать наиболее крупный мусор, используются средства механизации.

В районе первой очереди набережной задействовано 8 единиц техники, включая погрузчики и самосвалы. После их проходки мусор собирают рабочие вручную, используя грабли.

Фото: администрация Самары



