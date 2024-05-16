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В районе первой очереди самарской набережной  сегодня проводилась уборка паводкового мусора

16 мая 2024 22:37
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Было  задействовано 8 единиц техники, включая погрузчики и самосвалы. После их проходки мусор собирают рабочие вручную, используя грабли.

Ежегодно после схода паводка к береговой зоне приплывает как органический, так и бытовой мусор. Подрядчик, обеспечивающий санитарное состояние территорий пляжей,  вывозит около 2 000 тонн отходов в течение подготовки к пляжному сезону.

Сегодня уборка проводилась на территории у первой очереди набережной – тут находится самый длинный и широкий пляж. Для того чтобы в первую очередь убрать наиболее крупный мусор, используются средства механизации. 

В районе первой очереди набережной задействовано 8 единиц техники, включая погрузчики и самосвалы. После их проходки мусор собирают рабочие вручную, используя грабли. 

 

Фото:   администрация Самары                                      
                                           
 

Теги: Самара

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