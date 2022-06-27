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В регионе 40 специалистов стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году

27 июня 2022 16:24
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Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 млн рублей.

В этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в учреждения здравоохранения Самарской области трудоустроились 40 врачей и средних медицинских работников. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 млн рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения.  При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. В 2021 году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов. 

Врач-педиатр Абдусалом Хушбеков присоединился к коллективу педиатрического отделения Волжской центральной районной больницы в селе Курумоч.

«Свой путь в медицине я начал в 2001 году, — рассказал Абдусалом Абдурасулович. — Меня давно привлекала романтика сельской жизни: хотелось тишины, спокойствия и умиротворения, — и конечно, было интересно применить свой опыт в подразделении сельской больницы. О программе «Земский доктор» узнал недавно, а уже при трудоустройстве подробно ознакомился с условиями участия. Проработав в Волжской больнице более 4 месяцев, могу сказать: работать педиатром в селе интереснее, чем в городе. Это хороший опыт для начинающих врачей и для специалистов со стажем. Встретили меня тепло. Мне очень нравится жить и работать в селе, нравятся люди, которые меня окружают».

В этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

 

Теги: Медицина

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