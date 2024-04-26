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Лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии определили в Самарской области

26 апреля 2024 12:17
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Лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии определили в Самарской области

В Самарской области подведены итоги конкурса профессионального мастерства групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Соревнования проходили на войсковом полигоне областного управления Росгвардии. Участие в региональном этапе принимали экипажи, показавшие лучше результаты на отборочных соревнованиях, которые проводились в их собственных подразделениях.

Стражам правопорядка необходимо было продемонстрировать весь спектр своих умений и навыков. Сначала преодолеть полосу препятствий, затем – экипироваться и проследовать на служебном автомобиле к следующему этапу, в тир, где росгвардейцам нужно было поразить мишени из пистолета Макарова. При этом каждый промах добавлял 10 секунд к финальному времени прохождения всей дистанции.
Также сотрудники Росгвардии должны были показать умение четко и слаженно действовать в команде – профессиональные навыки они демонстрировали на этапе осмотра охраняемого объекта, который, по легенде, подвергся проникновению злоумышленника. Завершился конкурс профессионального мастерства патрульных экипажей Росгвардии сдачей нормативов по физической подготовке: километровым кроссом и подтягиваниями на перекладине. 
Всего участие в соревнованиях принимали пятнадцать экипажей вневедомственной охраны Росгвардии со всего региона. В результате в этом году лучшей стала группа задержания из Новокуйбышевска, второе и третье место – у экипажей из Тольятти и Самары.

Теги: Росгвардия

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