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В прошлом году в регионе было сформировано  более 100 инфекционных бригад на станциях скорой помощи

24 марта 2021 17:56
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По поручению главы региона на 20 бригад скорой помощи в Самаре стало больше.

В период пандемии коронавируса на службу скорой помощи легла повышенная нагрузка. Активную поддержку в решении вопроса наращивания мощностей службы оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в прошлом году в регионе было сформировано  более 100 инфекционных бригад

По поручению главы региона на 20 бригад скорой помощи стало больше в областной столице. В итоге общее количество бригад в городе составило 65. Самарская станция скорой помощи включает 11 подстанций. Помимо Самары они располагаются в Кинельском, Волжском и Красноярском районах.   Круглосуточно дежурят порядка 250 человек – всего это 85 бригад, включая районы области. 

«В прошлом году для формирования бригад на станцию дополнительно были трудоустроены более 100 сотрудников. Их распределили для работы на разных подстанциях. С обеспечением кадрами помогает Самарский колледж им.Н.Ляпиной. Так, на самарскую станцию скорой помощи за последние полгода приняли 22 молодых сотрудника», - рассказывает главный врач Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов.  

В этот период  изменилось не только количество обращений, но также  формат, характер работы скорой медицинской помощи. Это связано с противоэпидемической безопасностью, ношением защитных костюмов, их обработкой и другими вопросами организации помощи.

На вызовы сотрудники скорой помощи выезжают в полном обмундировании. Рассказывают, за год работы в условиях пандемии порядок надевания защитного костюма у каждого работника дошел до автоматизма. «Поначалу было, конечно, не просто, особенно, когда работали летом, но мы справились. Когда тобой движет искреннее желание спасти как можно больше человеческих жизней, такие неудобства уже не замечаешь», - говорит фельдшер выездной бригады Радик Гадельшин. 

Врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Баширова рассказывает, на «скорой» работает 16 лет. Но даже ей со многим пришлось столкнуться впервые. «Изменилась маршрутизация пациентов. Информация могла  меняться в течение часа, в какой стационар мы везем, по тяжести, по сопутствующим заболеваниям. Но мы привыкли, втянулись», - говорит Наталья. 

«Сейчас мы надеемся, что благодаря не только карантинным мероприятиям, но и прививочной кампании, нам удастся справиться с этой непростой ситуацией и вернуться в привычный режим работы», - подчеркивает Вячеслав Малахов. 

 

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Комментарии

Здравоохранение
По поручению главы региона на 20 бригад скорой помощи в Самаре стало больше.
24 марта 2021  17:56
В прошлом году в регионе было сформировано  более 100 инфекционных бригад на станциях скорой помощи
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