В преддверии Дня медицинского работника Армен Бенян вручил награды сотрудникам отрасли

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Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в преддверии Дня медицинского работника поздравил коллег с наступающим праздником, а также вручил руководителям и сотрудникам учреждений здравоохранения ведомственные награды.

Обращаясь ко всем представителям медицинского сообщества, руководитель ведомства отметил:

«Дорогие друзья, коллеги! Мы традиционно слышим слова благодарности от пациентов, и это важнейший фактор в нашей работе. Лучшее, что мы видим, – это выписка пациента после лечения в добром здравии. Когда я работал в торакальной хирургии, для меня не было ничего радостнее, чем получить заключение рентгенолога о том, что легкие пациента после операции расправлены. Это означало, что скоро завершится реабилитационный период, и пациент будет благополучно выписан домой. Большой результат складывается из маленьких побед. Я желаю, чтобы в вашей профессиональной жизни всегда присутствовали эти маленькие победы. Чтобы мы добивались этого каждодневной упорной работой. Пусть нам всем сопутствует удача. Коллективам лечебных учреждений желаю большой командной работы, максимум уважения, желания быть лучше, поддерживать своих коллег и бороться за каждого больного! Я желаю всем крепкого здоровья и здорового образа жизни. Мы должны быть примером для нашего народа в сбережении, в первую очередь, своего здоровья, поскольку каждый из вас очень дорог нам и ценен для системы здравоохранения губернии».

Министр поздравил с профессиональным праздником специалистов больниц, поликлиник, станций скорой помощи, а также всех сотрудников медучреждений, которые вносят вклад в работу регионального здравоохранения. Армен Бенян пожелал всем коллегам здоровья и профессионального счастья.

Затем состоялось награждение сотрудников отрасли. Особые слова признательности министр выразил членам медицинской бригады врачей-добровольцев, которые приняли участие в оказании медицинской помощи жителям города Снежное ДНР.

Фото из открытых источников