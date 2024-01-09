В Правительстве утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2024-2026 годы

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Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, благодаря чему россияне продолжат получать такие услуги на безвозмездной основе. Такое постановление кабмина опубликовано на его сайте 9 января, пишет "Парламентская газета".

Мера касается и оказания высокотехнологичной и специализированной медпомощи. Программа предусматривает в том числе увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, профилактических осмотров, медицинской реабилитации и лечения в стационарах.

«Часть объемов высокотехнологичной медицинской помощи теперь будет оказываться в рамках базовой программы ОМС. Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология-ортопедия, лечение хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов. Это позволит повысить доступность и оперативность оказания такой помощи для граждан», — сказано в публикации.

Кроме того, как указали представители Правительства, в новой программе регламентирован порядок проведения диспансеризации, а для поликлиник установлена обязанность размещать график ее проведения на сайте, при входе в организацию и в регистратуре.